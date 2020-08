Keolis uit Deventer raakt ‘sjoemelconcessie’ busvervoer definitief kwijt, vervoerder gaat wel noodconcessie rijden

Het is definitief: streekvervoerder Keolis uit Deventer raakt de eerder gewonnen concessie voor busvervoer in de regio kwijt na gesjoemel . Het ov-bedrijf ging tevergeefs in beroep tegen de voorgenomen straf. Wel is de vervoerder gevraagd om vanaf december de tijdelijke noodconcessie te rijden met de bestelde elektrische bussen.

De opdrachtgevende provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland houden vast aan het eerdere besluit, staat in een gezamenlijk persbericht. Vier weken geleden lieten de provincies al weten de concessie in te willen intrekken, omdat er vals is gespeeld tijdens de aanbestedingsprocedure.

,,We zijn besodemieterd”, zei gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel vorige maand. Keolis vond de straf buitenproportioneel en ging onlangs in beroep, maar dat mocht niet baten. ‘De zienswijze van Keolis op het voorgenomen besluit heeft geen doorslaggevende nieuwe informatie opgeleverd’, valt te lezen in het persbericht.

Tijdelijke concessie door Keolis

Vanaf december wordt er een tijdelijke noodconcessie gereden. ‘De drie provincies hebben vervoerder Keolis gevraagd om deze tijdelijke noodconcessie uit te voeren. Dit betekent ook dat de nieuwe zero-emissie bussen worden ingezet. Reizigers kunnen ook vanaf december blijven rekenen op de bus.’

Er wordt een nieuwe aanbesteding uitgeschreven die naar verwachting vanaf 2022 start. Of Keolis daaraan mee mag doen, is niet duidelijk. Hoe dit proces eruit gaat zien wordt op dit moment onderzocht en voorbereid.

Onrust bij chauffeurs en reizigers

De keuze van de provincies om de concessie IJssel-Vecht in te trekken leidt tot veel onrust bij buschauffeurs van het bedrijf. Zij voerden afgelopen weken actie. Keolis zegt dat het besluit ten koste gaat van 260 banen.

Reizigersorganisatie Rover stuurde voor het weekend nog een brandbrief aan de gedeputeerden met de boodschap om het belang van de reiziger zwaarder te laten wegen dan de principiële straf voor Keolis. Zij vrezen dat reizigers de dupe worden van de straf.

Rover is bezorgd over de kwaliteit van het busvervoer na december, wanneer de huidige concessie afloopt. De gedeputeerde liet eerder al weten te garanderen dat de bussen gewoon rijden. Daarvoor moet een noodconcessie worden opgestart, het liefst met een andere vervoerder. Rover waarschuwt dat er te weinig tijd is om een dergelijke noodconcessie goed op te kunnen starten.

Sjoemelen met afspraken

In december moest de concessie ingaan voor een periode van tien jaar. Keolis zou met een bijna volledig elektrische vloot gaan rijden in delen van Overijssel, op de Veluwe en in Lelystad. Reden voor het intrekken is het gesjoemel van Keolis tijdens de aanbestedingsprocedure vorig jaar zomer.

Het vervoersbedrijf speelde vals en maakte geheime frauduleuze afspraken met Chinese busleveranciers over leveringsvoorwaarden en garanties op batterijen, waar de provincies niets van wisten. Keolis garandeerde tijdige levering van materieel, een eis om de aanbesteding te kunnen winnen, maar bleek die garantie helemaal niet te hebben.

In september 2019 won het bedrijf vervolgens de concessie. Het ging om de grootste ov-aanbesteding ooit in de regio, er is 900 miljoen euro mee gemoeid.

Keolis ontdekte de misstanden zelf in maart dit jaar, betrokken medewerkers werden ontslagen. Gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel noemde het eerder een principieel besluit.

PVV tevevreden

PVV-Statenlid Joeri Pool, die zich de laatste maanden fel uitsprak over de fraude, keurt de beslissing van de provincie goed. “Het moet heel duidelijk zijn dat wij in Overijssel zulke fraude keihard aanpakken. Met het intrekken van de concessie is dat nu gebeurd. Een harde zet, maar nodig.”

Over het vervolg zegt PVV-Statenlid Joeri Pool: “Nu draait alles om de voortzetting van het openbaar vervoer en baanbehoud voor het personeel. De gedeputeerde heeft hier grote toezeggingen gedaan. De PVV houdt hem daaraan.”