Keolis verliest aanbesteding busvervoer in Twente, Arriva neemt het stokje over

Leger des Heils haalt genoeg geld op voor nieuwe soepbus in Zwolle: ‘Net op tijd’

Na een paar maanden is het dan toch gelukt: Leger des Heils in Zwolle kan zijn nieuwe soepbus aan het eind van de week eindelijk in gebruik nemen. En die is hard nodig, helemaal tijdens de kerstdagen. ,,We verwachten deze winter een grote aanloop.”

14:47