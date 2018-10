'Kerk zijn in Zwolle is niet het openhouden van een gebouw'

De Protestantse Gemeente Zwolle zit in zwaar weer. Er ligt een advies voor stevige bezuinigingen, waarbij kerksluitingen onoverkomelijk lijken. ,,Kerk zijn in een stad, is niet het openhouden van een gebouw."

Een projectteam vanuit de zes betrokken Zwolse kerken (Open Kring, Stinskerk, Adventskerk, Sionskerk, Jeruzalemkerk en Oosterkerk) heeft deze maand zijn advies voor de toekomst gepresenteerd. Voorgestelde maatregelen: minder betaalde krachten (kosters, kerkelijk bureau), als het financieel noodzakelijk is minder kerkgebouwen en het samenvoegen van gemeenten. Minimaal 50 procent van het geld moet besteed worden aan predikanten en kerkelijk werkers. De Algemene Kerkenraad hakt volgende maand de knoop door. Een zware verantwoordelijkheid voor voorzitter Maarten Westerduin.

Hoe gaat het volgens u met de Protestantse Gemeente Zwolle?

,,Wel erg goed. Kijk, je kunt er vanuit allerlei perspectieven naar kijken. Er is genoeg om je zorgen over te maken, tegelijkertijd is er een geest van eenheid. Er is een intrinsiek verlangen om te zoeken nieuwe wegen voor een oude boodschap. Als Algemene Kerkenraad moet je een bescheiden rol innemen, de kerk is van de wijken, van de 15.000 leden. Wij hebben kaders meegegeven vanuit de drie kernwoorden: versoberen, vernieuwen en samenwerken. In deze tijd van mondigheid en autonomie kunnen de mensen het ook prima zelf regelen. Wie ben ik om te zeggen hoe het hier in de Oosterkerk of bijvoorbeeld in de Stinskerk moet?"

Lees verder onder de foto

Volledig scherm De Oosterkerk aan de Bagijnesingel in Diezerpoort. © Foto Frans Paalman Zwolle

Het pakket aan voorgestelde bezuinigingsmaatregelen is niet mals. Ook op persoonlijk vlak, bijvoorbeeld voor kosters.

,,Jazeker. Het is iets wat niet gemakkelijk is."

Maar noodzakelijk?

,,Ik wil dat niet te snel zeggen. Dan klinkt het als 'we gaan het vanaf nu zonder u doen'. We maken met elkaar deel uit van een grotere ontwikkeling. Er zijn gesprekken geweest met de mensen, waarin we met elkaar zorgvuldig hebben gekeken naar hoe het verder moet. In al die gesprekken is begrip geweest. Het klopt dat het vergaande adviezen zijn. De essentie van het kerk zijn ligt in het pastoraat, het bouwen aan een gemeenschap, daar moet je voldoende middelen voor hebben. Dan moet er in verhouding niet te veel geld naar gebouwen en onderhoud."

De wens is dat vrijwilligers taken overnemen van betaalde krachten als kosters en medewerkers van het kerkelijk bureau. Maar het aantal PGZ-leden neemt af, het kerkbezoek daalt. Dat lijkt te knellen.

,,Dus is het heel belangrijk dat we niet alleen nadenken over versobering, maar ook over vernieuwing en samenwerking. De kerk is van oudsher de plek waar de meeste vrijwilligers zitten. Hoe kunnen we het vrijwilligersbeleid passend maken voor 2018? Er zijn heel veel mensen die wat willen doen."

Lees verder onder de foto

Volledig scherm De Sionskerk aan de Glanerbeek in de Aa-landen. © Foto Frans Paalman Zwolle

Het advies is dwingend. Als de begroting per cluster (Adventskerk/Oosterkerk, Open Kring/Stinskerk, Jeruzalemkerk/Sionskerk) niet gehaald wordt, moet er vanaf 2022 een clusterkerk dicht. Dat is nogal wat.

,,Het advies komt vanuit de wijken, nadat wij de kaders meegegeven hebben. We hebben als PGZ de beslissing genomen minimaal 50 procent aan pastoraat uit te geven. Kerk zijn in een stad, is niet het openhouden van een gebouw. Ik ben heel blij met hoe het proces gegaan is, elke bijeenkomst is met applaus afgesloten. Mensen beseffen dat er iets moet gebeuren. Als de belangen naast elkaar worden gelegd, ontstaat er een soort collectieve redelijkheid."

Het beeld dat van PGZ geschetst wordt staat haaks op de ontwikkeling bij bijvoorbeeld evangelische gemeenten. Hoe kijkt u daarnaar?

,,Als je naar de kerkelijke kaart van Zwolle kijkt, zie je bloei. We hebben hele vitale kerkgenootschappen. De keuzemogelijkheden nemen enorm toe, maar onze volkskerk neemt een unieke positie in. Als het erop aan komt, kun je hier altijd terecht. Ik denk dat bij de afgescheiden broeders en zusters over het algemeen minder diverse doelgroepen komen. Bij de volkskerk ben je welkom met je eigen unieke verhaal, zonder dat iemand er iets van vindt."

Lees verder onder de foto

Volledig scherm De Adventskerk aan het Talmaplein in Zwolle-Zuid. © Foto Frans Paalman Zwolle

Maar werkt anno 2018 het verhaal nog wel van de volkskerk die de Protestantse Gemeente Zwolle wil zijn?

,,Als je het relateert aan bloei, dan moet ik heel bescheiden zijn. Als je het relateert aan de kerk van eeuwen die elke keer weer zoekt naar nieuwe wegen, die soms minder aanspreekt en soms opeens weer een plek is waar iets wortel kan schieten, dan ben ik er niet somber over."

En ook niet over het doorkijkje naar de toekomst? In het advies staat dat de helft van de kerken moet sluiten als de begrotingen niet gehaald worden.

,,Dat is voor mij iets wat ook wel weer een impuls kan geven aan samenwerken en vernieuwen. Dat het allemaal niet vanzelf gaat, geldt voor het hele leven. Ik zie daar ook weer mogelijkheden in."

Lees verder onder de foto

Volledig scherm De Jeruzalemkerk aan de Assendorperdijk in Assendorp. © Foto Frans Paalman Zwolle

Maar als je kerken gaat sluiten, wordt de rol van volkskerk in de wijk minder.

,,Als we met vier kerken (één uit elk van de drie clusters én de Grote Kerk, red.) over blijven, vind ik nog steeds dat we op een mooie manier present zijn in de stad. Als volkskerk zou je eigenlijk overal willen zitten. Het aantal kerkgebouwen wordt misschien minder, maar de PGZ zit overal. Ik kan me voorstellen dat er door de clusters creatief gekeken wordt, bijvoorbeeld naar bijeenkomsten bij mensen thuis of ergens in de wijk."

Hoe gaat het verder met de Grote Kerk? In het advies staat dat er vanwege de kosten geen vieringen meer gehouden moeten worden.

,,Er wordt verschillend over gedacht. Er zijn mensen die liever alles naar de clusters laten gaan ten koste van de Grote Kerk en er zijn mensen die vinden dat die mooie plek in het midden van de stad beschikbaar moet blijven voor vieringen. Eind november wordt de definitieve beslissing genomen."

Lees verder onder de foto

Volledig scherm De Stinskerk aan de Westenholterweg in Westenholte. © Foto Frans Paalman Zwolle

Hoe gaat de PGZ nieuwe leden werven?

,,We moeten trouw zijn aan onze aard van volkskerk. Ondertussen moeten we blijven investeren in vernieuwing. Iemand zei onlangs tegen mij dat een goede kerk in deze tijd alleen kan overleven met een hele goede keuken. Letterlijk. Er zijn voor mensen, elkaar ontmoeten, dat moet je in het kerkgebouw terugzien. We hebben nu vermogen, we willen investeren en het niet overlaten aan volgende generaties."

Bent u niet bang dat de PGZ over een paar jaar geen rol meer speelt in Zwolle?

,,Nee, ik tel mijn zegeningen. De mens heeft een onbedwingbare neiging om te geloven en zal daar altijd vorm en plek voor willen vinden. Als PGZ hebben we een unieke uitgangspositie: de veelkleurigheid en het plek willen bieden aan iedereen. Dat zit in ons bloed, dus ik ben hoopvol."