Kerkklokken in Overijssel klinken morgenavond voor Oekraïne: ‘Dit is onze demonstratie’

,,Dit is een tijd waarin je allemaal zoekt naar wat je kunt doen”, zegt dominee Saar Hoogendijk van de Lebuïnuskerk in Deventer. ,,We luiden voor recht en vrede in Oekraïne.” Met het luiden van de klokken wil de kerk een teken geven van solidariteit voor Oekraïne. ,,We merken zeker dat de situatie van Oekraïne leeft in onze gemeenschap”, aldus Hoogendijk. ,,Het houdt iedereen bezig. We zijn daarom nu ook bezig met een soort estafette van gebedsmomenten. We doen dit niet alleen voor onszelf, maar ook richting God.”