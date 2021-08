Kermis in Park de Wezenlanden in Zwolle een blijvertje?

Veel scholen gaan bijna weer open, maar wie denkt dat alles weer normaal is heeft het mis: ‘De aula mag niet vol’

22 augustus Veel scholen in Oost-Nederland openen maandag weer hun deuren. Maar terug naar het ‘oude normaal’, zoals het voor de coronacrisis was, zit er niet in. Schoolbesturen verwachten dat er verschillen ontstaan tussen docenten en leerlingen die wel of niet zijn gevaccineerd.