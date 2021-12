Kerstdiner met je nieuwe broers en zussen: vier Wildschut-kinderen vertellen over hun bonusfamilie

‘ Last Christmas, I gave you my heart’, klinkt het uit de speakers bij de Hofvlietvilla in Zwolle, waar het op de laatste zaterdag voor kerst – en voor de harde lockdown, zo bleek snel – nog een drukte van belang is. Op deze plek ontmoeten vier donorkinderen uit de Wildschut-groep elkaar voor een kerstbrunch.

Jelmer: ,,Er zijn meerdere stromingen binnen de groep. We hebben bijvoorbeeld de Wildschut-neuzen, dat zijn mensen die heel veel op Jan lijken. Toen ik jouw foto (wijst naar Astrid, red.) in de Stentor zag, dacht ik: zo zeg, die neus!’’

Astrid: ,,En de voorhoofdkronkels! Heel veel van ons hebben maar aan één kant een rimpel. De meeste mensen hebben er twee, geloof ik.’’

Jelmer: ,,We dachten een tijdlang dat alle handen op elkaar leken. Er zijn er veel met kromme pinken!’’

Luca, wijst naar Jelmer en Juul: ,,Jullie lijken heel erg op elkaar.’’

Jelmer: ,,Toen we elkaar in het voorjaar leerden kennen, zag ik een foto van mezelf – in vrouwelijke vorm.’’

Juul: ,,Als ik als jongen was geboren, had ik Jelmer geheten. Dat maakt het cirkeltje rond.’’

Luca: ,,Laatst kwam er iemand nieuw in de groep. ‘Kijk, hier is je dubbelganger’, zei een halfzusje.’’