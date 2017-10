Kerstdiner voor arme Zwollenaren kan doorgaan door 'een wonder'

Totaal verrast en ontroerd zijn we door het effect van onze oproep. Jullie hebben massaal geliked en gedeeld, De Stentor berichtte in de krant, de Vrienden van de Herberg werden plat gebeld en bedrijven deden giften tot wel 1.000 euro en zegden toe te willen bijspringen voor wat tekort komt. Mensen reageerden als: "Dit mag nooit meer verdwijnen", "Dit moet doorgaan" of "Wat kunnen we betekenen?"

Nu, een week later, hebben onze vrienden van de Herberg voor een bedrag van €4.380 euro ontvangen, of is toegezegd, ruim genoeg voor het laten doorgaan van het Kerstdiner in 2017. Dat is een resultaat om koud van te worden, echt een wonder! Daarvoor, mede namens de Stichting Vrienden van de Herberg en Joop van Ommen: bedankt dat je zo hebt laten zien hoe wij als Zwollenaren (en mensen daarbuiten) hart hebben voor mensen die het moeilijk hebben, van welke waarde ons Kerstdiner voor ons is en dat we in deze stad niemand aan de kant laten staan!