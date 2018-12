Kerstdiner voor eenzame 55-plussers naar Eindhovens voorbeeld in PEC-stadion

Een kerstdiner op kerstavond speciaal voor eenzame 55-plussers in het MAC3PARK-stadion in Zwolle. Dimence Groep pakt de organisatie op, naar voorbeeld van een vergelijkbaar initiatief in het Philips Stadion in Eindhoven.

Niemand minder dan oud-PSV-trainer en bestuurder Jan Reker is daar in Eindhoven nauw bij betrokken. Nu zijdelings ook bij het Zwolse initiatief, waarbij de suggesties van de fanatiek hobby-kok voor de menukaart zijn overgenomen.

Bezet

In Eindhoven wordt het kerstdiner voor het vierde achtereenvolgende jaar gehouden. Ook nu is de verwachting dat de beschikbare tweehonderd plekken in een zaal in het Philips Stadion allemaal bezet zijn.

Via zijn vrouw hoorde Jan Reker over het initiatief van een ggz-instantie in de Eindhovense regio. Toen een zaal voor 180 man werd gezocht, dacht hij aan een ruimte in het stadion. ,,Die stond toch maar leeg met kerst.’’

Probleem

Ggz-instantie Dimence Groep, actief in de regio Zwolle, Deventer, Enschede, wilde een soortgelijk initiatief in Zwolle opzetten. Ze wil ermee meer betekenen voor de samenleving dan alleen waarvoor de organisatie staat. Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem, zegt Petra van der Schoot, een van de vijf Dimence Groep-medewerkers die zich hebben ingezet voor het kerstdiner. ,,Veertig procent van de Nederlandse bevolking ervaart eenzaamheid.’’ Oudere mensen hebben door een verlies van een naaste een grotere kans op eenzaamheid. Dat geldt ook voor mensen met een psychiatrische achtergrond.

Verbinding

Het gratis diner is er voor alle 55-plussers die eenzaam zijn. ,,Doel is de kans op duurzame verbinding te vergroten. Daarom hebben we de leeftijdsgroep klein gehouden, vanaf 55-plus. We hebben een tafelschikking naar wijk gemaakt en er is een tafelheer/dame om eventueel het gesprek aan te gaan’’, zegt Van der Schoot.

Er zijn honderd plekken te vergeven, bedoeld voor mensen uit een brede regio rondom Zwolle. Vervoer kan geregeld worden. Wie mee wil eten moet wel een verwijzing van bijvoorbeeld een huisarts, thuiszorgorganisatie, psychiater of wijkverpleegkundige hebben.

Er zijn nu vijftien aanmeldingen maar Dimence Groep verwacht dat er snel meer bij zullen komen. Via een crowdfunding hoopt ze de benodigde vijfduizend euro binnen te krijgen. Maar het diner gaat hoe dan ook door, zegt Dimence Groep-medewerkster Winde Hofstra. ,,Desnoods loopt de inzameling nog door tot na de kerst.’’

De Dimence Groep-medewerkers vonden in Lumen Hotel & Events al snel een partner in de organisatie van het diner. De horeca-leverancier in het PEC-stadion verzorgt de catering. Sylvia Oosterloo (van Lumen Hotel & Events) ziet een duidelijke maatschappelijke meerwaarde. 35 Vrijwilligers helpen mee de avond op rolletjes te laten verlopen.

Jan Rekers, zelf fanatiek hobby-kok, heeft het menu grotendeels samengesteld. ,,Niks geen toeters en bellen’’, licht hij toe. Een lekker groentesoepje met balletjes, een stukje vlees met aardappeltjes en groente, en een vlaflip, daar houdt iedereen van weet de oud-PSV-trainer. ,,Koffie en een stuk cake na en iedereen gaat weer tevreden naar huis.’’

Rekers hoopt dat andere stadions van betaald voetbalclubs in Nederland het voorbeeld van Eindhoven en Zwolle zullen volgen.

Opgeven voor het kerstdiner kan door een mail te sturen naar: p.vanderschoot@dimencegroep.nl.