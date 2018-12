Kerstdiner WRZV-hallen Zwolle: ‘Een dubbel gevoel’

video Kerstinko­pen doen? Verwacht topdrukte in de supermarkt

22 december Tijdens de dagen voor kerst is het topdrukte in de Zwolse supermarkten. De ingrediënten voor het kerstdiner moeten nog worden ingeslagen en supermarkten spelen op die drukte in. ,,We bestellen vier keer zo veel vlees’’, zegt slager Paul Veenstra van Jumbo Nagelmaeker.