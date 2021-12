Kerstlockdown overvalt horeca, hoe kom je van de voorraad af? ‘Niet verwacht weer te sluiten’

Een harde lockdown die zomaar uit de lucht komt vallen. Zo ervaren horeca-ondernemers de nieuwe coronamaatregelen die demissionair premier Rutte zaterdagavond afkondigde. ,,Het is een klap. We hadden niet verwacht dat we weer moesten sluiten. Een paar dagen voor kerst dichtgaan, is natuurlijk worst-case-scenario’’, verzucht Esther Habers van restaurant Sizzles at te Park in Apeldoorn.