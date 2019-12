Kerstpakketten voor 2750 minimahuishoudens, en tegelijk kloppen ‘slechts’ 300 Zwollenaren aan bij de Voedselbank. Hoe kan dat?

Video LIVE | Provincie­huis Gelderland op slot, honderden boze boeren in aantocht

10:02 Het provinciehuis van Gelderland in Arnhem is volledig afgesloten. Niemand mag er meer in of uit. Vanuit de Achterhoek en Duitsland zijn honderden boze boeren onderweg ‘om de boel plat te leggen’. Het verkeer in Noord-Overijssel heeft veel last van de boerenprotesten.Op de A28 en A32 bij Staphorst zijn automobilisten ruim 2 uur langer onderweg richting Groningen. Volg de laatste ontwikkelingen in de regio via dit liveblog: