Kerstpakkettenactie voor minima in Zwolle online van start: ‘Heel spannend, hoe houden we de actie levend?’

Een blik soep voor 1 euro, pastamix voor 1,80 en vruchtendrank voor 1,50. Geen fysieke supermarkt, maar te vinden op de webshop van KerstZwolle. Een paar klikken en je schaft het aan. Niet voor jezelf, maar voor in de kerstpakketten. De site is speciaal gemaakt in een poging de actie dit jaar zo veel mogelijk te laten lijken op voorgaande jaren, toen achthonderd vrijwilligers in supermarkten klanten vroegen om enkele producten te doneren voor de actie voor minima.

Eerste golf alweer voorbij

Sinds vrijdag is de webshop in de lucht en tot woensdagmiddag bracht dat - samen met andere stortingen via bijvoorbeeld online betaalverzoeken met de app Tikkie - geld in het laatje, waarmee zo’n driehonderd huishoudens voorzien kunnen worden van een pakket in de kerstdagen. ,,Heel gaaf, het ging de eerste dagen boven verwachting”, vertelt Sietske van der Herberg namens de organisatie. ,,Maar nu is de golf weer wat tot rust gekomen. Hoe houd je de actie levend, dat is echt even de vraag nu.”

Quote Het groepsge­voel dat nu ontbreekt, zorgde er juist voor dat mensen gaven Sietske van der Herberg, KerstZwolle

Doel van de actie is 2750 pakketten samen te stellen. De organisatie stuurt brieven naar bedrijven in de hoop dat zij wat willen bijdragen, betaalverzoeken vliegen over de mail en online probeert de stichting zo zichtbaar mogelijk te zijn. ,,Waar in eerdere jaren verenigingen of kerken met groepen vrijwilligers ons hielpen, merken we nu dat we ons vooral op individuen moeten richten. Dat groepsgevoel dat nu ontbreekt, zorgde er juist voor dat mensen gaven. Ja, het is heel spannend.”

Doneren

Het inzamelen van geld loopt minimaal tot 14 december. Met het opgehaalde bedrag zal de organisatie zelf producten inkopen om de kerstpakketten gelijkwaardig te vullen. Doneren kan via kerstzwolle.nl. Op die website is ook een ‘tikkie-link’ te vinden die rondgestuurd kan worden.