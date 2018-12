Kerstvakantiecalorieën verbranden tussen Deventer en Bathmen. Of alles leren over bier brouwen in Putten

weekendtipsWel weer even klaar met de kerstdinertjes? Nog niet toe aan jaarwisselingsgedruis? Tijd voor een ander uitstapje dus. Geen zorgen, er is dit weekeinde volop keuze om alternatieve activiteiten te ondernemen.

Met de kerstdagen weer de jaarlijkse, overtollige calorieën verzameld? Loop ze er zondag weer af in de Brink tot Brink Loop van Deventer naar Bathmen. Minder zin in fysieke inspanning? Op naar het Kerstgala Introdans in theater Orpheus in Apeldoorn dan; rustig vanuit een luie stoel genieten van prachtige dansvoorstellingen met klassieke muziek.

Brink tot Brink Loop, Deventer-Bathmen

Geen stress, gewoon lekker lopen. Tien kilometer lang, van de Brink in Deventer naar de Brink in Bathmen. Wie wil gaat lekker hard, maar gewoon lekker voor jezelf hardlopen of met de bedrijvenloop in teamverband hollen, het kan allemaal. Ook is er voor de jongeren onder de deelnemers een kidsrun over een lengte van één kilometer in hartje Bathmen. De ‘grote mensen’ starten zondag om 11 uur in Deventer. De 'jonkies’ beginnen om 11.05 in Bathmen. Wat het altijd extra leuk maakt om aan een evenement als de Brink tot Brink Loop mee te doen, is dat de organisatie zich tegelijk met de inschrijving ook sterk maakt voor geldinzameling voor een goed doel. In Deventer en Bathmen is dat goede doel Blote Voeten Voetbal voor kinderen van Uganda.

Rondleiding Hert Bier Brouwerij, Putten

Ook altijd leuk om een keer mee te maken is een rondleiding in een echte bierbrouwerij. Zaterdag biedt Brouwerij Hert Bier aan Keizerswoerd 26 in Putten hiertoe tussen 15.00 en 16.30 uur de gelegenheid. Reserveren is wel gewenst, deelnemen is niet gratis (vanaf 25 euro) en deelnemers moeten minimaal achttien jaar oud zijn. Lukt dit allemaal? Dan opent de wereld van het bier brouwen zich optimaal. Na een rondleiding is er aansluitend de mogelijkheid voor een proeverij van Hert Bieren, met bijpassende hapjes. Let op: om de rondleiding te boeken, moeten gegadigden op zaterdag telefonisch contact opnemen.

Het Sprookjesfestival, Zwolle

Wie dit weekeinde op zoek is naar magie kan terecht bij Het Sprookjesfestival in schouwburg Odeon, theater De Spiegel en het Perrontheater in Zwolle (9.00-22.00 uur). Odeon is het festivalhart van het Sprookjesfestival. Prinsessen, prinsen, kabouters en vele andere sprookjesfiguren zijn in de schouwburg te vinden. Er worden voorstellingen gegeven en er kan tussen 10.00 en 16.30 uur geknutseld worden. Of kinderen gaan er spelletjes doen, worden geschminkt; voor iedereen wat wils. In de foyer kunnen bezoekertjes zelfs hun favoriete sprookjeshelden ontmoeten.

Winters dagje, Zutphen

Winters Dagje Zutphen geeft invulling aan een warm, sfeervolle beleving door het oude Hanzestadje aan de IJssel. Zin in een rondtocht door Zutphen in een historische paardentram? Het kan tussen 12.00 en 13.30 uur. Een winterse lunch met erwtensoep en dan een beklimming van de Wijnhuistoren (om 11.00 en om 14.30 uur)? Ook dat is mogelijk. En dan de beleving besluiten met een glas glühwein of warme chocolademelk in de toren, hoe mooi kan het leven zijn? Zaterdag en zondag kan het Winterse Dagje Zutphen nog worden bezocht. De kosten bedragen 15 euro per persoon, kinderen tot en met twee jaar kunnen gratis mee.

Bouwblokjes, Hardenberg

Gek van bouwen en gek van Lego? Hup dan, snel naar de Evenementenhal Hardenberg aan de Energieweg 2. Zaterdag en zondag (van 10.00 tot 17.00 uur) is de hal omgetoverd tot een Lego-walhalla voor jong en oud. Demonstraties, verkoopstands, een bouwhoek, een racebaan, een Duplo kleuterplein, bioscoop, springkussens en nog veel meer. Voor een kaartje van 5 euro (online) of 6 euro (aan de deur) is Bouwblokjes Hardenberg een beleving die liefhebbers van het Lego-speelgoed eigenlijk niet mogen missen. Ook hier is de toegang voor kinderen tot en met twee jaar gratis.

Kerstgala Introdans, Apeldoorn