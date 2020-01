Kettingbotsing op A28 bij Zwolle zorgde voor lange vertraging

CDA wil totaalver­bod op lachgas in Zwolle: ‘Nu verbieden, voor het te laat is’

6:00 Hoewel de gezondheidsrisico’s van lachgas nog niet volledig in beeld zijn, wil de Zwolse CDA-fractie zo snel mogelijk een lokaal verbod voor het verdovende gas dat via ballonnen ingenomen wordt. ,,Nu we de kans hebben, moeten we dat direct doen.”