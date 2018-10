Keuzegids hbo belangrijke tool voor Zwolse decanen en studenten

CU Overijssel vraagt waarom Van Hijum Chinezen 'vreest'

18:22 Overijssel heeft belang bij handel met China, maar de Chinezen blijken uit te zijn op het vergaren van kennis en technologie, waardoor bedrijven in deze provincie en in de rest van Nederland hun concurrentiepositie verliezen. Met dat 'onbestemde gevoel' keerde gedeputeerde Eddy van Hijum vorige maand terug van een handelsmissie uit China, zo vertelde hij in een uitgebreide terugblik in de Stentor. Fractievoorzitter Jan Westert van de ChristenUnie Overijssel reageert verbaasd en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten (GS).