Khan (47) uit Zwolle verliet net op tijd de hel van Kaboel: ‘De kinderen het land uit, dat was het belangrijkste’

Jeugdige fietser gewond naar ziekenhuis na botsing met auto in Zwolle

11:10 Een jeugdige fietser is vanmorgen bij een ongeval op de kruising van de Rijnlaan en de Biesbosch in Zwolle gewond geraakt. De knaap kwam in aanraking met een auto en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.