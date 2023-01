MET VIDEO Jeroen en Marijke uit Zwolle hadden 468 sokken in huis vol rommel: ‘We waren er zo klaar mee’

Met onder meer 468 sokken (waarvan 270 enkele), 156 tassen en 432 Playmobil-poppetjes was het huis van Jeroen en Marijke Holthuis uit Zwolle overvol. De grond op veel kamers was bezaaid met spullen. Met hulp van een tv-programma ‘Je Huis op Orde’ kwam hun huis ook op orde. Is de woning een tijd later weer een rommel?

19 januari