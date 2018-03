Kick-off van 'De Wilde Deerne' in Academiehuis Grote Kerk

PvdA wil 15 km-borden in alle Zwolse woonerven

11:56 De PvdA-fractie in Zwolle wil dat de gemeente bij alle woonerven in de stad een aanduiding plaatst met de maximum snelheid: 15 kilometer per uur. Aanleiding is dat bewoners van de Van Hallware in Zwolle-Zuid in actie zijn gekomen om hardrijden in hun straat tegen te gaan.