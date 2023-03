Kickbokser uit Zwolle dreigt tbs te krijgen voor geweld tegen partner: Ervet M. (28) ontkent

update met video Breuk in waterlei­ding verandert Zwolse weg in rivier: herstel gaat dagen duren

Een forse nachtelijke waterleidingbreuk heeft voor flink wat overlast gezorgd op de Boerendanserdijk in Zwolle. Duizenden liters water veranderden het wegdek en fietspad van deze straat vlakbij het stadion van PEC Zwolle in een tijdelijke rivier. Het herstel van de weg gaat enkele dagen in beslag nemen.