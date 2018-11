Kickbokskampioen Bonjasky opent vechtsportcentrum in Zwolle

Een eigen steeg in Zwolle, dat zou Herman Brood best passen

11:29 In zijn puberjaren klom Herman Brood al stiekem het raam van de hbs uit. In de maanden voor zijn dood bracht hij veel tijd door in het atelier van Ivo de Lange. Zwolle vormt een rode draad in het leven van de muzikant en kunstenaar. Helemaal geen gek idee dus van Johan Derksen, om een straat in de stad naar Brood te vernoemen. Het gaat gebeuren, verklaarde de wethouder vrijdagmiddag. Maar waar? ,,Een steegje zou het beste passen. Herman was wel van de alley”, zegt vriend en manager Koos van Dijk.