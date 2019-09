Kickboxer cel in na gewelddadige beroving op woonboot in Zwolle

Donovan van A. verscheen twee weken terug niet op de zitting maar was donderdag wel aanwezig bij het uitspreken van het vonnis. Hij had opvallend genoeg een tas met kleding bij zich. ,,Wanneer gaat de celstraf in?’' vroeg hij nadat de rechter was uitgesproken. ,,Dan heb ik het maar zo snel mogelijk achter de rug.’' Gelijk naar het cellencomplex ging hij niet, legde de rechter uit. Daarvoor had het Openbaar Ministerie een bevel gevangenhouding moeten eisen, wat niet is gebeurd.

Lees ook OM eist celstraf voor kickbokser die los ging op Zwolse woonboot Lees meer

Van A. werd kort na de overval op 28 juni vorig jaar door de slachtoffers al snel op internet gevonden. Hij droeg tijdens de overval een joggingbroek van de sportschool waar hij als instructeur kickboxen werkt. Hij bemoeide zich in een conflict van een ander met de zoon van het echtpaar dat op de woonboot in de Hasselterhaven woont. Hij drong de woonboot binnen toen de man des huizes aangaf dat zijn zoon er niet was. Binnen ontstond een worsteling waarbij hij uit de broek van de schoondochter tevergeefs de sleutels van haar scooter poogde te vissen. Op haar broek zat dna-materiaal van Van A., bleek na onderzoek. Hij vluchtte de boot uit terwijl hij nog snel een telefoon van de grond griste.

Persoonlijkheidsstoornis