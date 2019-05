Kidstuin Zwolle als fijne plek in moeilijke tijden

Beweegrou­te in Marsbos Zwol­le-Zuid

11 mei In het Marsbos in Zwolle-Zuid is dankzij basisschool De Marshof en zorgspectrum Het Zand een beweegroute aangelegd. Langs de paden zijn bordjes geplaatst met allerlei weetjes over dieren die in het bos leven, en met beweegopdrachten. Een gooi met een grote dobbelsteen bepaalt welke opdracht gedaan moet worden.