Kijk hier waar je veilig kunt zwemmen in jouw buurt

Proef op de som: buiten veertig graden? ‘Ga dan naar de sauna!’

25 juli Het klinkt belachelijk: relaxen bij 80 graden in de sauna op de heetste dag ooit gemeten. Toch blijkt het een perfecte remedie tegen de hitte, beweert hoogleraar Integratieve fysiologie Maria Hopman. Verslaggever Stefan Keukenkamp nam de proef op de som en baadde zich - terwijl het buiten 40 graden was - in het zweet bij Sauna Swoll in Zwolle.