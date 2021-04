‘Kijk, mooi hè!’ Kristallen voor patiëntjes en hun familie in het Zwolse ziekenhuis Isala

VideoHet ziekenhuis Isala in Zwolle nam woensdagmiddag de zogenaamde regenboogboompakketjes in ontvangst. In het pakket zitten twee kristallen, om jonge patiëntjes en hun familieleden een hart onder de riem te steken. Het ziekenhuis is de eerste in Nederland die dit initiatief omarmt. ,,Kinderen zijn ze even weg uit de ziekenhuissfeer.”