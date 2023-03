Kijkje achter voordeur van deze twee bijzondere stadspaleizen in Zwolle: ‘Prima voor slaapfeestje’

Met koggejagen gaat op 1 april Hanzejaar in Kampen van start: dit gaat er verder gebeuren

Het Hanzejaar barst op 1 april los. Kampen, Zwolle en Hasselt staan een jaar lang in het teken van hun historische Hanze-identiteit. De grote opening van het jaar is in Kampen, waar feestelijk wordt afgetrapt met ‘koggejagen’ aan de IJsselkade. Wat kunnen de Hanzesteden die dag én de rest van het jaar verwachten?