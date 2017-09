Kijkje bij oudste boerderij tijdens Open Monumentendag

Van fietstocht tot Minecraft

Open Monumentendag is niet alleen een dag om Zwolse monumenten te bekijken, er zijn ook diverse bijzondere activiteiten. Zo is er een speciale ‘Open Monumentendag fietsroute’ door Zwolle, zijn er kooroptredens en orgelconcerten in monumenten. Wim Coster, schrijver van het onlangs verschenen boek Zwollerkerspel, geeft een presentatie over de plattelandsgemeente Zwollekerspel die vijftig jaar geleden onderdeel van Zwolle werd. Ook kunnen de resultaten van de door jongeren gebouwde Zwolse monumenten in de virtuele 3D wereld van Minecraft worden bewonderd in de Grote Kerk. Volg de wandelroute en kom langs alle activiteiten rond ‘kunst voor boeren, burgers en buitenlui’. Met onder meer het Stedelijk Museum Zwolle, een bijzondere tentoonstelling over opmerkelijke Zwollenaren in het Goudsteegkwartier, Guus Mulkens in de voormalige Statenzaal en de vele kunstvoorwerpen in het Provinciehuis.