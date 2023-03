Kijktip: Bert van Leeuwen duikt vijf weken in Zwolse wereld van drank- en drugsverslaafden

indebuurt.nlBert van Leeuwen duikt vijf weken in de wereld van drank- en drugsverslaafden bij De Domus van het Leger des Heils in Zwolle. Voor het EO-programma Soep, sores en soelaas spreekt hij met bewoners en begeleiders. “Ik stel hen en vooral mezelf de vraag hoe hopeloos of hoopvol het is als je nog dagelijks te maken hebt met een ernstige verslaving.”

In een nieuwe reeks van Soep, sores en soelaas is EO-presentator Bert van Leeuwen vijf weken bij De Domus van het Leger des Heils in Zwolle te vinden. Dit is een plek waar dak- en thuislozen met een verslaving terechtkunnen. “Door langere tijd op één locatie te blijven maakt presentator Bert van Leeuwen veel mee van bewoners en medewerkers: hun strijd, hun moed, hun drijfveren, tegenslagen en (kleine) overwinningen. Wat drijft de mensen die hier werken en wonen?”, meldt de EO.

Naar een afkickkliniek

Zo ontmoet Bert bewoner Dennie, die net van de alcohol af is en wil weten hoe Dennie dit volhoudt. Ook ontmoet Bert Maria, die binnenkort naar een afkickkliniek gaat. In haar leven gebruikte ze veel middelen en kampte met een groot verlies. Hoe ziet ze haar leven na de kliniek voor zich?

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Bert met Bernhard. © Willem-Jan de Bruin.

Ook medewerkers

In de serie zijn ook medewerkers te zien, zoals huismeester en ex-militair Enrico. Hij is na een burn-out terug in De Domus en zet de eerste stappen om zelfstandig te werken. Verder ontmoet Bert Jaap-Jan, die persoonlijk begeleider is. De EO-presentator wil ontdekken waarom het werk, dat volgens hem soms zo uitzichtloos lijkt, toch zo waardevol voor Jaap-Jan is.

Wanneer op tv?

De eerste aflevering van Soep, sores en soelaas is op maandag 13 maart om 16.30 uur te zien op NPO 1.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Zwolle. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!