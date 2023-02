Kijktip! Mariëlle Tweebeeke voor nieuw tv-programma naar Zwolse wijk Diezerpoort

indebuurt.nl In een nieuwe tv-serie van Andere Tijden over de huizenmarkt komt Zwolle aan bod. In Diezerpoort werd in 1962 de miljoenste naoorlogse woning van Nederland opgeleverd. Voor Mariëlle Tweebeeke een reden om een kijkje te nemen in de Zwolse wijk. Wat kunnen wij leren van de huizengeschiedenis?

In de Andere Tijden-serie ‘Van krot tot Vinex: 100 jaar wonen’ neemt Mariëlle Tweebeeke de kijker in vier afleveringen mee in een reis door de tijd. “De huren rijzen de pan uit. En met een gemiddeld inkomen is het bijna onmogelijk om een huis te kopen. Jongeren wonen steeds langer bij hun ouders. We zitten middenin een wooncrisis. Wat is er misgegaan en wat kunnen we leren van de geschiedenis?”, vraagt omroep NTR zich af.

Portiekflats in Diezerpoort

In de derde aflevering komt Zwolle aan bod, waarin het thema vooral gaat over bouwen, bouwen, bouwen. Dat was na de Tweede Wereldoorlog het credo in Nederland, stelt de NTR. “De situatie is zo nijpend dat de overheid mensen dwingt woningzoekenden in huis te nemen. En dan komen er ook nog eens honderdduizenden mensen uit het voormalige Nederlands-Indië en de Molukken. Hoe lossen we dat op?” Vooral door portiekflats te bouwen, bijvoorbeeld in de Zwolse wijk Dieze.

Koningin Juliana

In de Hanzestad wordt in 1962 de miljoenste naoorlogse woning van Nederland opgeleverd. “Koningin Juliana komt er speciaal voor op bezoek bij de kersverse bewoners en Mariëlle doet dat bezoek in deze aflevering nog eens over – mét een van die bewoners van destijds.” Het recordtempo van nieuwe woningen leidt overigens niet alleen tot vreugde. “Op onorthodoxe wijze slaagt minister Pieter Bogaers erin om meer dan 100.000 woningen per jaar te realiseren. Maar tegen welke prijs?”

Zwolle op de buis

De serie ‘Van krot tot Vinex: 100 jaar wonen’ begint vrijdag 3 februari om 22.20 uur op NPO 3. De aflevering waarin Zwolle aan bod komt, is vrijdag 17 februari te zien.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Zwolle. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!