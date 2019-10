Kijktip voor vanavond: docu over Kingsley Ehizibue op de buis

Bouw drijvend zonnepark Zwolle stilgelegd na nieuw bezwaar uit de omgeving

9:05 Het werk aan het drijvende zonnepark in de Bomhofsplas bij Zwolle is per direct stilgelegd. Buurtbewoners maken opnieuw bezwaar tegen de vergunning en stappen naar de rechter. De exploitant wil met de bezwaarmakers in gesprek en is maandag gestopt met de voorbereidende werkzaamheden bij de plas.