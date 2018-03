Kindcentrum Het Festival weer open na vloercontrole

De leerlingen werden vorig jaar met spoed ondergebracht bij andere scholen in de wijk. Ook alle spullen verhuisden mee. Uiteindelijk bleek met die betonvloeren niets mis. Daarom konden ze vlak voor de voorjaarsvakantie terug naar het gebouw aan de Sportlaan 6. Die verhuizing had nog wel wat voeten in de aarde. Inmiddels zijn ook alle spullen over. Alsof het nooit anders is geweest. En elk nadeel heeft zijn voordeel: in de afgelopen tijd is er flink geschilderd in Het Festival. Want daar was natuurlijk alle gelegenheid voor.