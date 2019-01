Kinderboerderij roept buurthulp in na bio-dump in dierenweide

Biologisch afval dat 's avonds of 's nachts door onverlaten over het hek in de dierenweide wordt gekieperd; ze wordt er langzamerhand moedeloos van, beheerster Miranda Felix-van Wely van kinderboerderij Wezenlanden. Woensdag plaatste ze na de zoveelste bio-dump maar weer een Facebookoproep.

Varkenspest

Daarin vroeg zij bewoners van de omliggende wijken Assendorp, Pierik en Wipstrik om hulp. Felix-van Wely: ,,Misschien zijn er hondenbezitters of wandelaars die 's avonds een oogje in het zeil willen houden. Het gebeurt inmiddels bijna dagelijks dat er afval in de dierenweide wordt gedumpt. Bananen- en sinaasappelschillen en beschimmelde aardappels horen echter niet thuis in een dierenweide, maar in GFT-bakken.’’

De dieren worden volgens Felix-van Wely ziek van GFT-afval. Zij verwijst naar een uitbraak van varkenspest in 2006 in Duitsland waar een boer zijn varkens keukenafval voerde. Honderden varkens werden ziek en moesten worden afgemaakt. ,,Om dergelijke gevallen in Nederland te voorkomen, heeft de overheid in 2003 wettelijk verboden om keukenafval en etensresten te voeren aan dieren op kinderboerderijen.’’

Schilmesje

Het blijft echter niet bij GFT. ,,Soms zit er een schilmesje, plastic of papier tussen.’’ Toch vindt Felix-van Wely het nog geen tijd om de politie in te schakelen. ,,Het is leuk dat de kinderboerderij zo’n open, laagdrempelig karakter heeft, maar het brengt nadelen als bio-dump met zich mee. Ik hoop met deze oproep op burgerbemoeienis. Hoe meer sociale controle, hoe beter het voor de boerderij en de dieren is.’’