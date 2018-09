Kinderdagverblijven in de regio blijven rijden met elektrische Stint-bakfiets, sommige liever even niet

Medewerkers van kinderdagverblijven in de regio zijn enorm geschrokken van het ongeluk met een elektrische Stint-bakfiets in Oss. Sommige doen de bakfiets tijdelijk in de ban, andere stappen weer net als anders achterop de Stint.

,,Onze Stints zijn technisch op orde en onze medewerkers hebben allemaal een gedegen instructie gehad. We zien geen basis om te stoppen'', zegt Alien Cnossen, directeur Doomijn Kinderopvang, met vestigingen in onder andere Zwolle, Apeldoorn, Harderwijk, Staphorst en Salland. ,,Zoiets als vandaag maakt enorm veel indruk. We hebben het er uiteraard met elkaar over gehad. De managers hebben gesproken met de mensen die op Stints rijden. We hebben samen geconstateerd dat we het goed geregeld hebben. Op basis van ons onderhoudscontract en de scherpte die we altijd hebben hebben we alles op orde.” Bij Doomijn hebben ze in totaal 14 Stints rijden voor het halen en brengen van kinderen.

Proefrondje

Ook bij ’t Werkel, kinderopvang in Zwolle, blijven ze gewoon rijden met de Stints. Om eventuele onrust bij ouders weg te nemen heeft de organisatie een mail naar alle ouders verstuurd. ,,Om extra veiligheid in te bouwen hebben we vandaag besloten om standaard voor het vervoeren van de kinderen, zonder de kinderen een rondje op de parkeerplaats te rijden als check om onszelf ervan te verzekeren dat de Stint in orde is”, schrijft zij.

BOink, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang, laat weten dat de Stint een veilig vervoermiddel is. ,,De snelheid van de elektrische bolderkar is laag, de bediening is simpel en doordat de bestuurder staat, heeft die goed zicht op de weg”, zegt Gjalt Jellesma.

Afwachten

Sommige kinderdagverblijven in Nederland hebben besloten de Stint voorlopig niet meer te gebruiken. Zo ook Kinderopvang Nynke, dat drie vestigingen heeft in Zwolle. ,,We hebben de ouders vanmiddag gemaild dat we onze drie Stints voorlopig even niet gebruiken”, zegt directeur Nynke van Amerom. ,,We willen eerst het onderzoek afwachten, zodat we zeker weten dat er niks mis mee is. Ouders staan achter ons besluit.”