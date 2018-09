Kinderdagverblijven in de regio blijven rijden met elektrische Stint-bakfiets

Medewerkers van kinderdagverblijven in de regio zijn enorm geschrokken van het ongeluk met een elektrische Stint-bakfiets in Oss. Toch stappen zij morgen weer net als anders achterop de Stint.

,,Onze Stints zijn technisch op orde en onze medewerkers hebben allemaal een gedegen instructie gehad. We zien geen basis om te stoppen'', zegt Alien Cnossen, directeur Doomijn Kinderopvang, met vestigingen in onder andere Zwolle, Apeldoorn, Harderwijk, Staphorst en Salland.

,,Zoiets als vandaag maakt enorm veel indruk. We hebben het er uiteraard met elkaar over gehad. De managers hebben gesproken met de mensen die op Stints rijden. We hebben samen geconstateerd dat we het goed geregeld hebben. Op basis van ons onderhoudscontract en de scherpte die we altijd hebben hebben we alles op orde.” Bij Doomijn hebben ze in totaal 14 Stints rijden voor het halen en brengen van kinderen.

Proefrondje

Ook bij ’t Werkel, kinderopvang in Zwolle, blijven ze gewoon rijden met de Stints. Om eventuele onrust bij ouders weg te nemen heeft de organisatie een mail naar alle ouders uit laten gaan. ,,Wij zijn diep geschokt door het ongeluk in Oss vandaag waarbij een Stint (elektrische bakfiets) door een technisch mankement een aanrijding heeft gehad met een trein”, schrijft Marielle Hettinga namens het team.

,,Om een extra veiligheid in te bouwen hebben we vandaag besloten om standaard voor het vervoeren van de kinderen, zonder de kinderen een rondje op de parkeerplaats te rijden als check om onszelf ervan te verzekeren dat de Stint in orde is”, schrijft zij.

Ze wil geen mondelinge toelichting geven op dit besluit. Volgens haar volstaat de mail, waarin de Zwolse kinderopvang verder stelt: ,,De Stints worden onderhouden door Noorenz bv die de Stints fabriceren en verkopen. Zij hebben hun eigen monteurs in dienst die weten hoe de Stint werkt. Zoals een auto onderhoud nodig heeft, heeft een Stint dat ook. Jaarlijks worden de Stints nagekeken op gebreken door de Noorenz monteurs en worden evt. gebreken door hen verholpen. Wanneer er tussendoor een gebrek door ons wordt ontdekt aan een Stint wordt Noorenz direct door ons ingeschakeld en wordt de Stint niet gebruikt totdat deze weer door de monteur van Noorenz gerepareerd is.”

Bij Friskinderdagverblijven in Apeldoorn is de Stint ook in gebruik, zoals met verschillende foto's blijkt uit de site van de organisatie. Niemand bij het bedrijf wil/kan echter reageren of het voertuig in gebruik blijft na het ongeval in Oss.