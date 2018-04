Kinderdirecteur Merel wil meer kinderen aan het lezen krijgen

Een sollicitatie sturen voor een functie die nog niet bestaat was de gedachte van Merel Schalke (10). Vanaf half twee vanmiddag is zij officieel kinderdirecteur van de Stadkamer Zwolle. ,,Ik wil ervoor zorgen dat meer kinderen vaker en langer lezen."

Schalke solliciteerde op een functie die bij de Stadkamer nog niet bestond. ,,In de mail heb ik gezet dat ik de dag ervoor het Jeugdjournaal heb gezien. Amsterdam had een kinderdirecteur. Toen dacht ik: dat wil ik ook doen." Een compleet nieuwe functie dus. ,,Wij hadden nog nooit zijn mail gehad", zegt Fenneke Aarnink van de jeugdafdeling van de Stadkamer. ,,Ik wil activiteiten bedenken", zegt Schalke. ,,Veel lezen helpt voor later. Ik wil mensen ook zeggen welk boek leuk is en welke niet. "

Lezen

Lezen doet Schalke maar al te graag. Ze zit in groep 6 van KBS De Wingerd in Zwolle-Zuid, maar had in groep 5 alle AVI niveaus uit. Elke drie weken haalt zij weer tien boeken bij de bieb. ,,Soms lees ik in de ochtend. Verder lees ik op school en in de avond van half acht tot acht uur. Stiekem doe ik dat wel eens wat langer", zegt Schalke. Haar lievelingsboek is 'de oma van de oma van mijn oma'. ,,Die heb ik gewonnen op school. Ik lees graag spannende en grappige boeken. Het leukste aan lezen is dat je echt meeleeft. Met verdrietige boeken moet ik soms helemaal janken."

Lijfspreuk

Haar lijfspreuk is van Pipi Langkous: 'Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan'. ,,Zoals uit een vliegtuig springen, eerst wil je dat niet maar uiteindelijk is het wel leuk. Je moet niet bang zijn om nieuwe dingen te proberen." Dat heeft ze ook op haar tas gezet tijdens verrijkingsklas.

Eén jaar