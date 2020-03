Kinderen én ouderen die deze kleurrijke stok in handen krijgen, kunnen niet blijven stilzitten

‘Hallo, ik ben Moofie’, zegt de Moofie. ‘Pak mij vast op de gele vlakken.’ Mevrouw Aalderink doet wat er gevraagd wordt. ‘Raak het groene vlak aan als je klaar bent om te beginnen met de oefening.’ Met de interactieve bewegingsstok Moofie in haar handen maakt ze al snel vaardige roeibewegingen. ,,Dat is waarvoor ik hem heb ontwikkelt: mensen in beweging brengen”, vertelt Sanne Mariën.

Volledig scherm Mevrouw Aalderink, in het rood, in actie met de bewegingsstok Moofie samen met de kinderen van de opvang. © Pedro Sluiter Foto

Oefeningen

Mariën is de ontwikkelaar van de Moofie: een plastic buis met aan beide uiteindes een stuk zwart schuim. Hij geeft licht, maakt muziek en vertelt je precies wat je moet doen. ,,Je moet het niet verwarren met een stuk speelgoed”, vertelt de Zwolse bewegingswetenschapper. Vijf jaar lang stak zij veel liefde en energie in de Moofie. ,,Ik vind het heel belangrijk dat mensen in beweging komen. Maar ook de manier waarop telt. De oefeningen die je met de Moofie kunt doen zijn zo ontworpen dat je er ook echt wat aan hebt.” De Moofie heeft zes programma's, van beweging voor ouderen tot spelend leren voor kinderen. De programma's bestaan uit allerlei verschillende oefeningen, afgestemd op het doel van het programma.

Quote Ik word binnenkort 90 jaar, als ik er bij neer ga zitten kan ik straks niks meer Mevrouw Aalderink, Bewoner De Kievitsbloem Zwolle

Ouderen en kinderen

Driezorg Woonzorgcentrum de Kievitsbloem in Zwolle gebruikt de Moofie vaak. Mevrouw Aalderink, bewoonster van het centrum, is fan. ,,Het is zo leuk, je hebt dan weer wat om samen te doen. Al helemaal met de kinderen erbij. De muziek is leuk, er hangt altijd een goede sfeer door. En iedereen doet mee!” De kinderen waar mevrouw het over heeft komen van kindercentrum Doen. Iedere dinsdag bewegen de kinderen van deze opvang en een aantal bewoners van De Kievitsbloem samen met de Moofie. ,,Het is ook goed om in beweging te blijven. Ik word binnenkort 90 jaar, als ik er bij neer ga zitten, kan ik straks niks meer.”

Zelf blijven bewegen

Het belang van blijven bewegen is wat Mariën aanzette om de Moofie te ontwikkelen. ,,Rond 2012 zag ik dat steeds meer personeel uit verzorgingstehuizen werd wegbezuinigd. Daarmee verdwenen de middelen om bewoners te laten bewegen. Ik wilde iets maken dat als verlengstuk van bijvoorbeeld fysiotherapeuten kon werken. Iets waarmee mensen zelf aan de gang konden om te blijven bewegen, iets laagdrempeligs.”

Volledig scherm Sanne Mariën met de door haar ontwikkelde Moofie. © Pedro Sluiter Foto

Ziekenhuizen en scholen

Die laagdrempeligheid is wat Jolanda Diks betreft dik in orde. Zij is fysiotherapeut in Isala Zwolle, waar de Moofie in meerdere bewegingsgroepen gebruikt wordt. ,,Het is een speelse en stimulerende oefenstok om mee te werken. Het is een leuke manier om patiënten in beweging te brengen, ook als er even geen bewegingsspecialist in de buurt is.”

Naast zorgcentra en ziekenhuizen is de Moofie ook thuis op basisscholen. Daar gebruiken ze de Moofie om bewegend te leren. Kobe Bakker, leerling van groep 5 van basisschool De Ichthus in Zwolle, vertelt: ,,Ik vind de Moofie echt leuk. Het is veel leuker dan gewoon achter je tafel in een schriftje werken. We spelen ermee, leren ermee. We doen vaak het ‘plussommen tot honderd-spel’, maar ik vind de keersommen het leukst.”

Quote De Moofie is veel leuker dan gewoon achter je tafel in een schriftje werken Kobe Bakker, Leerling Basisschool De Ichthus in Zwolle

Toekomst

Mariën hoopt op een mooie toekomst voor de Moofie. ,,Volgens mij is iedereen tevreden over de Moofie. Hij is sinds een half jaar echt in gebruik en sindsdien verspreid over honderd plekken in Nederland. Op dit moment zijn we zelfs gesprekken aan het voeren over de Belgische grens, echt super. Ik ben daar heel blij mee.”

Subsidies Voor productontwikkeling is geld nodig, dus ging ontwikkelaar Sanne Mariën opzoek naar subsidies. ,,Provincie Overijssel werkte mee, Fonds NutsOhra en ik deed mee aan de SBIR-competitie”, vertelt Mariën. In de competitie, geïnitieerd door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, werd Mariën in 2018 uiteindelijk tweede. Het doel van de wedstrijd was producten of diensten ontwikkelen om maatschappelijke problemen op te lossen. De ontwikkelaar werd in alle fases van de competitie financieel bijgestaan door de overheid.. ,,Alles zelf betalen kan echt niet, daar is de productontwikkeling veel te duur voor. Ik ben heel blij dat ik de steun gekregen heb om mijn doel te verwezenlijken.”