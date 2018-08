Kinderen 'even weg van kanker' bij nieuw KindermeZZo in Zwolle

Zwols No Surrender-lid Ayhan B. moet in cel wachten op de rechtszaak

14:30 Het Zwolse No Surenderlid Ayhan B. mag zijn rechtszaak niet in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank in Assen vandaag beslist. Zijn advocaat had om die vrijlating gevraagd. De voormalig leider van de club, Henk Kuipers, mag wel worden gehoord als getuige.