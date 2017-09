'Kinderen gooien met steentjes op viaduct A28'

De auto van Pelgrim en haar man werd vol geraakt, met een ster in de voorruit tot gevolg.

,,Het was een bizar harde klap", zegt Pelgrim een dag later, thuis in Nieuwegein. ,,Gelukkig zat er niemand naast ons op de snelweg. We zijn blij dat het hierbij gebleven is." Pelgrim gaat geen aangifte doen - 'daar heb ik hele slechte ervaringen mee' - maar wil kinderen wel waarschuwen door haar verhaal te delen. ,,Wees je bewust van wat je kan aanrichten", zegt ze. ,,Gooi niet met dingen naar mensen en dieren, en ook zeker niet naar auto's."