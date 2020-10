Kinderen groep 6/7 basisschool De Springplank naar finale én door het dolle na winnen ronde filmfestival

Na bekendmaking van de rondewinst blijft het minutenlang onrustig in het lokaal. De vloer ligt vol confetti, de kids - net gestopt met krijsen - zwaaien met flessen kinderchampagne heen en weer. ,,Ik had niet verwacht dat we zouden winnen. Ik ben superblij, superblij!”, zegt een van de hoofdrolspelers van de korte film die de groep maakte. In de film is hij de schooldirecteur. Diens colbert - voor de acteur veel te grote - heeft hij voor de gelegenheid maar weer aangetrokken.