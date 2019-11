Kinderen in de rij om Minecraft te herprogrammeren in Zwolle

Het is de tweede keer dat kinderen zich in Zwolle een dag lang kunnen uitleven op programmeren. Vorig jaar was al een succes. ,,En dit jaar hadden we een wachtlijst”, zegt Arian Geertsema uit Zwolle. Hij werkt bij softwarebedrijf Luminis, locatie Apeldoorn, dat het evenement organiseert en haar kennis deelt met de jonge generatie. ,,Er is niks mooiers dan het plezier dat kinderen beleven aan iets zelf maken.” Voor wie denkt dat dit een jongensaangelegenheid is, heeft het mis. ,,Er doen in totaal vijftien meisjes mee, iets minder dan vorig jaar”, zegt Jolande Kelder, docent techniek bij Viaa, tot haar grote vreugde. Een hoopvol gegeven, vindt ook Lietske de Jong uit Deventer. Ook zij werkt bij Luminis, maar leeft in een heel andere realiteit. ,,Tijdens de opleiding Informatica in Leeuwarden was ik het enige meisje van mijn jaargang, zat ik tussen negentig jongens. En op mijn werk ben ik het enige meisje in onze unit.”

Puzzelen

Het heeft haar nooit weerhouden, die ongelijke verdeling in sekse als het om computers gaat. ,,Ik kreeg het vak Informatica op de middelbare school en bezocht een open dag, toen dacht ik: dit is het. Ik houd van puzzelen, dingen makkelijker maken. Veel mensen denken dat programmeren saai is, maar dat is zeker niet zo. Niet veel mensen kennen het, terwijl automatisering alleen maar toeneemt”, zo maakt ze zich hard voor haar vak. Docente Jolande Kelder sluit zich hierbij aan. ,,Het geeft een stukje macht om computerprogramma’s te kunnen beïnvloeden, het is een beetje hacken. Je leert denken als een pc, oftewel logisch denken.” De 11-jarige Jonah van Veen uit Zwolle heeft het deze zaterdag uitstekend naar zijn zin. ,,Mijn ouders hebben me opgegeven, vorig jaar deden een aantal kinderen van school mee, die zeiden dat het leuk was”, verklaart hij zijn aanwezigheid op de hogeschool Hij komt hier in aanraking met elementen die hij niet kende, zoals verschillende levels in een spel programmeren. Zit hij thuis ook veel achter de pc? ,,Dat valt mee. Ik ben een schippersjongen, soms hebben we geen internet.”

Meiden

De 10-jarige Suus Nieuwendijk uit Nunspeet is één van de vijftien meiden die zich hebben opgegeven. ,,Toen ik zag dat het iets met Minecraft was, heb ik me opgegeven. Ik probeer thuis ook wel eens te programmeren, maar ik wil dit later niet als mijn beroep doen, hoe leuk het vandaag ook is. Dat komt omdat het vandaag voor kinderen is. Ik wil later liever advocaat of rechter worden.” De workshops, uitgedacht door medewerkers van Luminis, worden bijgestaan door eerstejaars Pabo-leerlingen, voor wie een digitale leeromgeving belangrijk onderdeel van de opleiding is. ,,We ondersteunen dit event zodat kinderen met techniek, IT en innovatie in aanraking komen. Tegelijkertijd is het voor onze Pabo-studenten een mooie ervaring om te zien wat kinderen van deze leeftijd allemaal al hiermee doen en wat zij, na een dag met deze materie bezig te zijn geweest, kunnen”, zegt Pabo-directeur Wilfred de Vries.