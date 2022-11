Kinderen liggen te slapen, dan ontploft de voordeur in Zwolse Vinex-wijk: ‘We wilden haar intimideren’

met video René trekt met zijn Knuffelko­nijn­tjes deze dierenwei­de in Zwolle uit het slop, maar luidt nu toch de noodklok

Sinds 2019 blazen René en Angela te Wierik met hun stichting De Knuffelkonijntjes de dierenweide in Dieze-Oost nieuw leven in. Met succes. De buurtboerderij in Zwolle sloot eerder dat jaar wegens een gebrek aan vrijwilligers, nu is er een wachtlijst. En komen er duizenden bezoekers. Toch luidt Te Wierik nu de noodklok. Wat is er aan de hand?

