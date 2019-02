Kinderen maken zelf ritje naar operatiekamer in Isala Zwolle

Johan Derksen over Herman Broodsteeg in Zwolle: ‘Denk dat hij in zo'n steegje ook zijn medicijnen kocht’

1 februari Het zou tijd worden, vindt Johan Derksen over de Herman Broodsteeg die in Zwolle komt. De muziekliefhebber pleitte al eerder voor een vernoeming van Brood in diens geboortestad. ,,Dat het alleen een steegje is, zegt veel over de mensen in zo'n commissie. Maar Herman zou het wel mooi vinden, denk ik, dus laten we niet kinderachtig doen.’’