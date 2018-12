Kinderen met een beperking treden op in Hedon: ‘Gehandicapten kunnen ook wat’

Zeventig leerlingen spelen drum, piano, bedienen de dj-set, dansen of zingen. Matthijs van Berkum (16) speelt gitaar. Dat doet hij thuis ook, maar het schoolproject geeft hem een extra zetje. ,,We laten zien dat gehandicapten ook iets kunnen’’, zegt Matthijs trots.

Muziek als therapie

Matthijs heeft een achterstand vanwege zijn ADD. ,,Als het ergens druk is, wordt het voor mij vervelend’’, vertelt hij. ,,Mijn ritmegevoel geeft me in de muziek de rust die ik nodig heb en daardoor maak ik me geen zorgen om mijn ADD.’’

,,Ik houd echt van dansen’’, zegt een stralende Else van Rossum (17). Ze heeft er voor gekozen geen instrument te bespelen, maar te gaan dansen. ,,Maar ik ga er na het optreden in Hedon niet mee door’’, zegt ze. ,,Ik rijd ook paard. Dat doe ik al langer, dus dat gaat voor.’’

Volledig scherm Deze kinderen hebben een instrument leren bespelen op school. Op 18 december staan ze met hun band in Hedon. © Frans Paalman

,,Het is super mooi om te zien dat de kinderen hier zo veel lol in hebben’’, zegt Rob Fransen van Special Heroes. ,,In het begin kwamen ze met gespannen hoofdjes de les binnen, maar inmiddels is het een grote familie geworden.’’ Het is voor de leerlingen van De Twijn niet vanzelfsprekend om muziek te maken of om er mee in aanraking te komen. Fransen: ,,De leerlingen kunnen op deze manier in hun vertrouwde omgeving kennis maken met onbekende docenten en met de muziek en er daarna op eigen initiatief mee doorgaan.’’

Verder met muziek

Elif Aslan (17) zit achter een keyboard. In een rolstoel. ,,We Will Rock You is mijn favoriete nummer om te spelen. Dan mag ik het refrein meezingen.’’ Na het concert in Hedon wil ze verder gaan met pianospelen en lessen nemen. ,,Ik vind het leuk om te doen, maar ook wel spannend voor het grote optreden.’’

,,Het is voor deze leerlingen niet makkelijk om hierna door te gaan met lessen’’, zegt Fransen. ,,Lang niet iedere docent heeft affiniteit met deze doelgroep en lang niet iedereen weet hoe je om moet gaan met kinderen met een beperking. Maar daar helpen we bij: de leraren leren de leerlingen nu al kennen met al hun mogelijkheden en onmogelijkheden.’’