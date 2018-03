Kinderen mogen meepraten bij ziekenhuis Isala in Zwolle

Het ziekenhuis zoekt tien leden in de leeftijd van tien tot achttien jaar. Voorwaarde is dat zij ervaring hebben met zorg, direct of indirect via bijvoorbeeld broertjes of zusjes. Opzet is dat de kinderraad drie keer per jaar bij elkaar komt. Leden kunnen over allerlei onderwerpen hun zegje doen, zoals zorg, inrichting van kamers en eten.