Kinderen tuinieren binnen muren van Zwols klooster

Het idee voor de biologische 'kindermoestuintjes' komt van Adriaan Mosterman. Hij is vrijwilliger van de groenploeg en onderhoudt samen met andere wijkbewoners de kloostertuin. Amper een week geleden klopte hij aan bij Peter Pot, directeur van het klooster. ,,Hij wilde heel graag nog voor de zomervakantie met de tuinen beginnen. Dus het een en ander is vlot geregeld,'' vertelt Pot. ,,We hebben uiteraard wel even overlegd met de broeders, want zij wonen hier. Maar iedereen vindt het prachtig.''