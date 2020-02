Kinderen van De Marshof vergroenen omgeving nabij school in Zwolle

Hitte temperen

‘Als gemeente spelen wij al langer in op het veranderende klimaat. Dat doen we bijvoorbeeld door in Zwolle meer ruimte te maken voor water en door te vergroenen. Zo houden we bij nieuwbouw rekening met bergruimte voor regenwater en werken we aan herinrichting van straten en pleinen. Meer groen in de buurt helpt om de hitte in de zomer te temperen’, laat Dogger weten.