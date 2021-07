Kinderfeestje eindigt in bloedige poging tot doodslag, Jimmy (28) uit Zwolle krijgt celstraf

Zwollenaar schoot in drukke binnenstad en geeft nu toe: ‘Ja, dat was mijn wapen’

15:30 Veel mensen op straat, een vol restaurant. En ineens wordt de Oude Vismarkt in Zwolle opgeschrikt door een knal. Het is O.K. (25) die zijn pistool afvuurt om te ontkomen aan een dreigende situatie. Of hij wel eens heeft nagedacht over het gevaar dat mensen die zomeravond liepen, vroeg de rechter in Almelo donderdag. Ja, erkent K. Justitie eist een werkstraf.