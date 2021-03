Kinderlokker die Apeldoorn en Zwolle in zijn greep hield, sloeg toe ‘uit verveling’

poll Zwolse Emmy (70) wil coronaprik aan zieke zoon geven: 'Hij heeft een gezin, twee jonge kinderen’

3 maart Zij is een gezonde zeventiger, haar zoon heeft kanker en zijn behandeling staat in de wacht omdat hij nog niet gevaccineerd is. De Zwolse Emmy Terpstra zou het onverdraaglijk vinden als zij eerder dan haar zoon aan de beurt is voor een prik. ,,Maak een vaccinatiedonatie mogelijk! Hij heeft het harder nodig dan ik.’’