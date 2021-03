Kinderlokker in Apeldoorn en Zwolle sloeg toe ‘uit verveling’: ‘Je hebt misbruik gemaakt van onze mooie, 9-jarige dochter’

Met Heleens zoektocht naar schoenen start het nieuwe winkelen in Zwolle: ‘Heerlijk! Maar wel wat tijdsdruk’

3 maart Een deel van de winkels is woensdagochtend weer geopend op afspraak in een nog behoorlijk rustige Diezerstraat. Even verderop houdt Primark de deuren nog dicht, bij Hunkemöller stuit je direct op een toonbank achter de ingang (click and collect blijft gelden), maar bij Ziengs past de Zwolse Heleen Oelen tegen 10.30 uur al verschillende schoenen. ,,Eindelijk weer.’’