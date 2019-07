Kinderopvang Doomijn sluit drie dagen de deuren voor opvang van baby's vanwege de hitte

,,We zijn tot dit toch wel drastische besluit gekomen na overleg met de branchevereniging en de GGD’’, legt bestuurder Wim Bosch van Travers Welzijn uit, waar Kinderopvang Doomijn onder valt. ,,We snappen dat het voor ouders vervelend is, maar we vinden de veiligheid van de kinderen belangrijker.’’

Verantwoording

De locaties waar de jonge kwetsbare kinderen, onder de twee jaar, worden opgevangen hebben geen airconditioning. Bosch: ,,Dat mag ook niet, omdat ze ziektekiemen kunnen verspreiden. Wel staan er luchtreinigers die koelen, maar met deze temperaturen is dat niet voldoende. Iedere ondernemer is zelf verantwoordelijk, bij temperaturen die oplopen tot boven de 38 graden vind ik het niet verantwoordelijk meer.’’

Het is voor het eerst dat de kinderopvang besluit geen baby's op te vangen vanwege de hitte. In totaal gaat het om zo'n 80 tot 90 van de 120 locaties van Doomijn waar baby's worden opgevangen.

‘Ventileren’

Bij kinderopvangorganisatie Sam&Ko in Deventer worden de komende dagen baby’s gewoon opgevangen, verzekert Barbara Mannaart, hoofd verkoop en marketing. ,,Uiteraard zijn we alert en volgen we het Nationaal Hitteplan van het RIVM. We hebben duidelijke afspraken over hoe te handelen bij hitte.”