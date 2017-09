Kinderpostzegels nog niet bij het oud papier

,,We zien niet dat er minder kinderen meedoen dan in voorgaande jaren'', aldus Irene Gouwens van Stichting Kinderpostzegels. ,,Het enthousiasme blijft stabiel.'' Volgens haar verschilt dit wel per school. ,,We zien sommige scholen ontzettend enthousiast aandacht aan de actie besteden, maar op andere scholen worden alleen de mappen uitgedeeld, meer tijd is er niet. Leerkrachten hebben het druk, maar scholen besteden nog steeds aandacht aan de actie. Wel doen scholen per jaar aan minder acties mee dan vroeger. Maar als ze meedoen is er niet minder enthousiasme.''

Gestopt

De Berg en Bosschool in Apeldoorn is één van de scholen die door tijdgebrek met de Kinderpostzegelactie is gestopt. ,,Het is best veel werk voor leerkrachten om het allemaal te regelen, ook wat betreft het extra werk als er bestellingen niet lekker lopen'', zegt directrice Nanda Bolt. ,,Vorig jaar zijn we gestopt met de Kinderpostzegelactie en nu zetten wij ons als school ieder jaar in voor een ander goed doel, dit jaar is dat de actie Serious Request.''